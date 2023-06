Legri I nuovi cammini dell’acqua

Dopo Travalle, i Cammini dell’acqua di Calenzano arrivano anche nella frazione di Legri. Ieri mattina, a poco più di un anno dal taglio del nastro per i primi tre percorsi di mobilità dolce e di valorizzazione della risorsa idrica creati nel Parco di Travalle, è stata infatti inaugurata "l’oasi" prevista dal progetto "L’acqua è vita, una stazione sensoriale tra natura & Torrente Marinella di Legri" realizzata da Publiacqua grazie al contributo della precedente edizione del Bando Ambiente. Presenti alla cerimonia l’assessore calenzanese all’Ambiente Irene Padovani e Chiara Masini, membro del Cda di Publiacqua. La nuova oasi, creata all’interno del Parco delle Rimembranze di Legri, vuole rappresentare un luogo di sosta, relax e fruizione per tutti i visitatori che possono entrare in contatto diretto con la natura circostante, il Torrente Marinella ed il Borgo di Legri. L’area creata, in particolare, è costituita da arredi urbani sostenibili Arbo-Legri realizzati in collaborazione con il Consorzio Sinergia Verde recuperando buona parte del materiale legnoso proveniente da abbattimenti di alberi risultati da perizia tecnica e da monitoraggio fitostatico come morti o pericolosi. In legno sono fatti anche i giochi per bambini. Sono poi presenti bacheche informative e amplificatori per smartphone i VAIA Cube Joy, dove inquadrando il QR-Code presente sulle bacheche si accede ad una pagina con i suoni della natura e la visita audio al progetto, che possono essere ascoltati attraverso il diffusore sonoro. "Con questa oasi sensoriale– ha spiegato l’assessore Padovani- aggiungiamo un altro tassello importante al progetto dei Cammini dell’Acqua, che vede a Calenzano già due percorsi tematici di oltre 7 chilometri inaugurati un anno fa lungo la Marina e la Marinella di Travalle. Come stiamo facendo a Travalle, anche qui organizzeremo iniziative e passeggiate per approfondire la conoscenza dei Cammini dell’Acqua che ci portano alla scoperta del territorio seguendo le tracce preziose della risorsa idrica". "Quello dei Cammini dell’Acqua è un progetto che è nato in periodo pandemico quando tutti abbiamo riscoperto l’importanza di vivere all’aria aperta e del contatto con la natura – ha detto invece Chiara Masini–. È un progetto che ha avuto un successo incredibile e per Publiacqua è uno splendido modo di restituire risorse al territorio".

Sandra Nistri