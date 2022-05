Lego store Firenze, l'apertura e le sorprese. Un nuovo marchio in città

Firenze, 14 maggio 2022 - Un nuovo marchio sbarca a Firenze: stavolta è nientemeno che Lego. I celeberrimi mattoncini, che in questi anni hanno visto una ulteriore rinascita, sbarcano nel capoluogo toscano con uno store in via dei Calzaiuoli. L'annuncio era stato dato nei mesi scorsi e nella mattina di sabato 14 maggio c'è stato il taglio del nastro ufficiale.

Un logo conosciuto in tutto il mondo per un passatempo, quello delle costruzioni Lego, che nel tempo ha conquistato fette di mercato più ampie. Come ad esempio gli over 30. Ormai è riduttivo parlare di un gioco per bambini. I set Lego sono sempre più rivolti a un pubblico adulto, con modellini di ogni tipo. Dalla Vespa alle auto d'epoca, fino alla serie Architecture, che ripropone gli skyline di famose città in tutto il mondo.

Lo store fiorentino introduce per la prima volta in Italia, il 'ganzissimo' mosaic maker per creare ritratti personalizzati interamente composti da elementi Lego. Come in una cabina fotografica, dopo aver stampato una foto con lo stile Lego, in circa 10 minuti sarà disponibile anche il set per realizzare il ritratto in 4.500 mattoncini. Inoltre sarà possibile realizzare in formato Lego anche un'immagine dal cellulare facendo l'upload.

Tanti i curiosi all'apertura. Da ricordare che Firenze è una città particolarmente amica dei mattoncini. Nel capoluogo toscano si tiene infatti Bricks in Florence, manifestazione che ogni anno porta appassionati da tutta Italia che propongono le loro incredibli creazioni. Dentro lo store fiorentino anche un modello a grandezza naturale di Vespa Piaggio tutto costruito a mattoncini. Un modo per omaggiare la Toscana.