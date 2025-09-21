Leggere per non dimenticare, la potenza dei libri

"Chi non legge, a 70 anni avrà vissuto una sola vita: la propria". E come non essere d’accordo con Umberto Eco, perché leggere significa vivere molte vite, ma anche imparare a capire le proprie emozioni. La lettura, però, è anche memoria. Lo sapeva bene Anna Benedetti, che nel 1995 creò la rassegna ‘Leggere per non dimenticare’ e che oggi torna alla sua 31esima edizione, per la prima volta senza la sua ideatrice, venuta a mancare lo scorso dicembre. Una edizione dal titolo ’Un mondo nuovo’, che mette al centro i libri e le storie più significative del panorama culturale italiano, attraverso incontri con autori che si troveranno, dal 1° ottobre alla Biblioteca delle Oblate, alle 17,30 (ingresso libero). Un lungo elenco di autori, da Luigi Ferraioli alla direttrice di Qn La Nazione, Il Resto del Carlino e Il Giorno Agnese Pini, passando per Roberto Cotroneo, Annalisa Cuzzocrea e Guido Tonelli, solo per citarne alcuni. Una rassegna che mette al centro il mondo in pieno stravolgimento. Per questo sociologi, giornalisti, architetti, antropologi e psicologi si interrogheranno sui temi legati a energia, filosofia, scienza, politica, scuola e intelligenza artificiale. Sì, perché il futuro che immaginiamo parte da un presente che non si può osservare distrattamente. Per farlo è necessario aprirsi al mondo. Per la prima volta arrivano, infatti, autori internazionali, come William Dalrymple, David Quammen, Alexander Etkind e Christopher Bollen. In fondo, ‘Un mondo nuovo’ è anche un rimando ad alcuni capolavori del passato, dal romanzo omonimo di Aldous Huxley, al racconto di Alberto Asor Rosa ‘L’alba di un mondo nuovo’, per finire con il film di Negrin sui giovani confinati a Ventotene che per primi scrissero un manifesto che avrebbe dato origine all’Unione Europea. "’Un mondo nuovo’ è un tema che esplora i profondi cambiamenti del nostro tempo – dice l’assessore alla Cultura, Giovanni Bettarini –. Questa edizione è la prima senza la sua fondatrice, che con il suo lavoro e la sua passione ha reso la rassegna un appuntamento imprescindibile per Firenze. Un grazie va a Paola Pesci, che ha preso l’eredità di Anna".

Lorenzo Ottanelli