"Leggere, la rivoluzione da portare a scuola"

di Ludovica Criscitiello

Far contare di più la cultura. Anche e soprattutto a scuola.

"Introducendo un tempo di lettura silenziosa, privata e libera nelle scuole in cui ciascuno prende il suo libro dallo zaino o dalla cartella e legge. Che ogni giorno si dedichino così 15-20 minuti alla lettura del libro che ogni ragazzo si sceglie".

Con queste parole, nella prima giornata della fiera Testo alla Leopolda, la presidente della commissione regionale Cultura e istruzione Cristina Giachi (Pd) ha presentato la proposta di legge al Parlamento che introduce l’attività di lettura libera nel primo e secondo ciclo di istruzione. Sulla scia di quanto fatto in Norvegia nel 2014 da un istituto professionale in cui gli studenti iniziano la giornata leggendo libri, riviste e fumetti per i primi venti minuti. "Sarà una piccola rivoluzione – continua Giachi - che vuole dare sprint alla notizia sul fatto che, dopo la pandemia, il tempo di lettura tra i più giovani è aumentato. Ebbene noi vorremmo che questa passione sia coltivata anche a scuola ma non con letture obbligatorie o collettive o a voce alta, ma con un tempo privato in cui ognuno legge quello che vuole, che l’abitudine si trasformi in passione. Luogo migliore di Testo non c’era per presentarla perché consente di entrare in rapporto con il libro da tutti i punti di vista". Insieme a lei sul palco all’incontro intitolato "Leggere liberi, leggere forte" anche Simonetta Bitasi, referente di Read More, progetto che ha introdotto in alcune scuole, in via sperimentale, spazi temporali da dedicare alla lettura libera.

“Testo“ prosegue fino a domani, con oltre 160 eventi. Tutto ilprogramma su pittimmagine.com).

