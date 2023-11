Leggere i grandi ci rendi più liberi

aria calda a volte non è sufficiente a far prendere quota alla mongolfiera, e per alleggerirla dobbiamo liberarci dei pesi superflui. La stessa cosa possiamo dire della scrittura: la necessità di scrivere a volte non è sufficiente a far prendere quota al romanzo che stiamo scrivendo, e per dargli la possibilità di volare in alto dobbiamo liberarci delle zavorre. Anche in questo caso, ciò di cui stiamo parlando è già passato sotto i nostri occhi, ma per osservare meglio qualcosa non è sbagliato continuare a girarci intorno, come si fa con una scultura.

Scrivendo un romanzo sarebbe bene viaggiare leggeri, potremmo dire nudi. Invece a volte ci troviamo dei pesi sulla schiena, delle zavorre, che certo non impediscono il cammino, ma lo scoraggiano, lo rendono più difficile, più lento, e a volte ci tagliano il fiato. Spesso queste zavorre ce le portiamo addosso senza saperlo. Sono ideali belli fuori e sbagliati dentro, convinzioni ingannevoli, pregiudizi inconsapevoli, miti rocciosi, regole invisibili che ci imponiamo, freni che ci impediscono di arrivare fino in fondo.

Ma può accadere, anzi spesso accade, che a toglierci dalla schiena queste zavorre siano proprio i grandi scrittori e i grandi romanzi, capaci di farci capire e sentire, attraverso uno strano effetto di risonanza, che dentro di noi, sotto quelle zavorre, serpeggiano potenzialità nascoste che non hanno ancora avuto la possibilità di emergere. Insomma la lettura, oltre ad avere in generale piacevoli e profonde conseguenze sull’animo umano, ha la capacità di dissodare il "terreno narrativo" di chi scrive, togliendo di mezzo i pietroni che ostacolano la crescita di ciò che vuole seminare sulla pagina, permettendogli di procedere con leggerezza, nudo e puro, inevitabilmente unico e originale.

Leggere i "grandi" rende più libero il cammino, ci regala il coraggio e la possibilità di combattere contro i nostri peggiori nemici (narrativi), potremmo dire contro il "fronte interno" della narrazione, costringendoci a essere più veri, più noi stessi.