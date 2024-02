Legge sul terzo mandato. Da Giani a Casini. Cresce il fronte del sì: "Garantisce stabilità"

di Niccolò Gramigni

FIRENZE

L’emendamento al Dl Elezioni presentato dalla Lega sul terzo mandato dei sindaci per tutte le città, indipendentemente dalla popolazione (ora è possibile solo con Comuni oltre i 15mila abitanti), sta dividendo la maggioranza di governo con attacchi incrociati ovunque con riflessi anche sulla politica toscana. L’opportunità può essere gigantesca, i tempi strettissimi. Ovviamente ci sono i diretti interessati e quelli che, pur giudicando da ‘esterni’, vedono di buon occhio la cosa. Nella seconda categoria c’è senz’altro il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani. È al primo mandato, quindi l’emendamento non lo coinvolge direttamente.

"Se passa questo emendamento la legge è migliore e lo dico da persona assolutamente non interessata – afferma il governatore – Se non passa è una legge che ha garantito la possibilità del terzo mandato per i Comuni fino a 15mila abitanti, e quindi comunque sia c’è la possibilità da parte dei cittadini di scegliere persone esperte che possano governare al meglio i nostri Comuni". Giani si dice "favorevole a quanto prevede il dl, ovvero il terzo mandato sia per i sindaci, senza il limite dei 15mila abitanti, che per i presidenti di Regione".

In teoria sarebbe interessato il sindaco di Firenze Dario Nardella, ma ormai il suo futuro prevede le Europee. Tuttavia Nardella è sempre stato favorevole al terzo mandato. Per tutti. Secondo Nardella l’estensione del terzo mandato "non comporta l’automatismo dell’elezione di una persona ma amplifica il potere del corpo elettorale e potenzialmente garantisce stabilità". E il terzo mandato per i sindaci delle grandi città sarebbe "una cosa sacrosanta, una battaglia di principio". Anche se ormai è una partita che non lo riguarda più visto che a Firenze c’è in campo Sara Funaro.

"La domanda non è perché sì al terzo mandato, è perché no? Non ci sono controindicazioni – ripete il presidente di Anci Toscana e sindaco di Prato Matteo Biffoni, che ha esaurito il doppio mandato -. Poi un sindaco può essere eletto o no, si possono vincere o perdere le elezioni. Per me sbloccare questo vincolo sarebbe un buon fatto di democrazia e ripeto: non ci sono controindicazioni".

Il sindaco di Bagno a Ripoli e vicepresidente nazionale di Ali Francesco Casini: "Sono da sempre favorevole al terzo mandato, è paradossale che il limite non ci sia per il presidente del Consiglio, per i parlamentari ma ci sia per la figura più vicina al cittadino ovvero il sindaco – afferma -. Se mi ricandiderei? Questo è da valutare. Sento forte l’affetto e la fiducia della mia comunità. Certo è che non è mai troppo tardi".

A Scandicci la ‘lotta’ all’interno del centrosinistra si concluderà con le primarie in calendario il 17 marzo. Ma Sandro Fallani, sindaco uscente, segue con interesse l’evoluzione politica nazionale: "Togliere il limite per tutti è una cosa di civiltà – afferma -. Poi un conto è levare un vincolo, un altro portare a termine il tutto nel concreto. Questo vincolo è comunque un insulto all’intelligenza, visto che è l’unica carica elettiva con questo limite. Cosa farò? In generale dico che l’assenza del vincolo e la ricandidatura non è automatica, ci sono dei passaggi da fare. Siamo a pochi mesi dalle elezioni e a Scandicci si fanno le primarie".

Il sindaco di Lastra a Signa Angela Bagni (anche lei al secondo mandato) si dice "d’accordo alla possibilità del terzo mandato per i sindaci dei Comuni sopra i 15.000 abitanti. Sono però anche fermamente convinta che ogni contesto territoriale vada analizzato caso per caso".