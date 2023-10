’Legami futuri’. Il gioco dell’oca. A misura d’uomo

Si chiama "Legami futuri" ed è gioco dell’oca ma del tutto particolare. Nel giardino della Chiesa di Morello i visitatori, bambini ed adulti senza alcuna distinzione, ma anche gli studenti delle scuole del territorio potranno infatti operare in prima persona, come pedina su un percorso di caselle a misura d’uomo, fatto per giocatori in carne e ossa. L’idea è quella di riflettere su temi importanti quali l’accoglienza, la mobilità, la giustizia, il consumo critico, il tempo e come viene vissuto in questa parte di mondo, le relazioni interpersonali, l’ambiente, il dialogo interreligioso, il senso di responsabilità (I care di don Milani), in modo divertente e stimolante. Il gioco è sempre aperto, nell’area esterna della chiesa in via Chiosina 7; inaugurato nel 2010 è stato rinnovato. Chiunque può visitarlo, famiglie e singoli; per le classi delle scuole, per prenotarsi 3333717644 o scrivere a [email protected] .