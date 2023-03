Legally Blonde Il musical al Teatro Verdi

Dopo il successo di Broadway, arriva il musical tratto dal film “Legally Blonde”, uscito in Italia nel 2002 con il titolo “La rivincita delle bionde” e interpretato da Reese Witherspoon, adattamento cinematografico del romanzo autobiografico della bionda Amanda Brown. Lo spettacolo replica al Verdi stasera alle 16,45. La biondissima Elle Woods, presidentessa dell’associazione studentesca Delta Nu, è tutta glamour, manicure, shopping e accessori total pink. E’ impeccabile, sempre di buon umore, apparentemente frivola e poco intelligente. Viene lasciata dal fidanzato, Warner: per riconquistarlo, Elle usa il suo fascino e il suo ingegno per essere ammessa ad Harvard. Warner però ha trovato un’altra fidanzata. Elle comincia finalmente a credere in se stessa e studia legge. Sarà così in grado di assolvere una persona accusata ingiustamente di omicidio...