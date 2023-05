Legalità, lavoro, tramvia "Le priorità per la città"

"A dire il vero ne abbiamo quattro: sicurezza pubblica e legalità da garantire con aumento del sistema di videosorveglianza e campagne di informazione; viabilità e trasporti con la revisione della Tramvia Linea 4, aumento di attraversamenti pedonali luminosi, maggiore manutenzione di strade; sicurezza idraulica, con valorizzazione del Bisenzio; Protezione civile con il sostegno alle associazioni".

Il tema del lavoro oggi è centrale: cosa prevede di fare?

"Per i giovani e per chi deve riposizionarsi nel mercato prevediamo: orientamento alla formazione per favorire incontro tra domanda di specializzazione e offerta qualificata e risolvere il problema della mancanza di personale e retribuzioni basse. Puntiamo sui fondi europei col potenziamento dello sportello esistente con Comuni di Sesto e Signa".

Sul capolinea della linea T4.2 (Piagge-Campi) sono state riscontrate criticità da parte dei cittadini: cosa intende fare? E su futuri nuovi tracciati?

"Il capolinea deve essere ubicato nei pressi di piazza Nazioni Unite, con navette verso il centro città, evitando il passaggio in mezzo alle due scuole e preservando piazza Aldo Moro e l’area verde. Puntiamo su accordo con Regione e Città Metropolitana per potenziare il sistema grazie al tracciato che da Peretola passi per l’Osmannoro, zona nord di Campi, zona industriale Galileo, I Gigli fino ad arrivare a Prato".

Come è possibile migliorare la mobilità sul territorio?

"Con l’aumento dei collegamenti verso la stazione di Pratignone e in generale in collaborazione con Autolinee Toscane, rifacimento delle due circonvallazioni Est e Ovest, messa in sicurezza di strade, e rotonde (per prima quella di San Donnino), completamento delle ciclabili, messa in sicurezza di strade".

Aeroporto: cosa pensa dell’attuale progetto di ampliamento dello scalo?

"Sono assolutamente contrario a questo progetto. E lo dico dal primo momento. Non serve, inquina e andrebbe a minare seriamente l’equilibrio ambientale. Sono convinto, e l’ho detto in tutte le sedi competenti, che lo sviluppo infrastrutturale di questa area si compie potenziando l’aeroporto di Pisa e prevedendo un collegamento frequente e veloce con Firenze".

Perché dovrebbero votarla?

"Conosco ogni metro di questo territorio e i relativi problemi. Ho un programma concreto e ambizioso, senza padrini politici e senza compromessi".

E’ al centro di un’indagine per peculato d’uso ma ha scelto di candidarsi: ha influito sulla campagna elettorale?

"L’indagine ha colpito profondamente perché sono una persona per bene e ho sempre messo tutto il mio impegno a servizio della città. Lo dimostra il fatto che non ho mai chiesto un euro di rimborso spese quando ho utilizzato la mia auto per l’incarico. Ho commesso una leggerezza, in totale buona fede, ed è stato calcolato un danno pari a circa 100 euro che ho immediatamente pagato. Chiaramente è un tema che torna spesso specie in questi ultimi giorni e dimostra quanto io e le mie liste siamo temuti, gli altri sanno quello che rappresento per questa città".

Quale sarà la prima cosa che farà se diventerà primo cittadino?

"Dedicare tempo e attenzione all’amministrazione comunale. . per ascoltare problemi e accogliere suggerimenti considerata la carenza di organico".

