Legalità, la mostra degli alunni

Da oggi a sabato, nei locali del circolo Rinascita di piazza Matteucci, è allestita una mostra degli studenti sul progetto "Crescere cittadini", iniziativa promossa dallo Spi Cgil sul tema della legalità. "Il nostro sindacato già da qualche anno rivolge l’attenzione all’infanzia e alla adolescenza per affrontare sui banchi di scuola tematiche sociali importanti quali il razzismo, il bullismo, la parità di genere, il rapporto diritti doveri, il valore e l’essenza della Costituzione" recita la nota del sindacato. Oggi e domani la mostra sarà aperta al mattino per le scolaresche, il 13 maggio, dalle 10, per le famiglie e per tutta la cittadinanza.