Legalità a tutti i costi Torna il festival in città

Concerti, incontri, talk e testimonianze. Dal 9 all’11 giugno a Firenze torna il Festival della Legalità, nato grazie all’Associazione ‘Il gomitolo perduto’ per condividere i valori della giustizia, della legalità e della non violenza. Con grandi ospiti tra cui il giornalista Michele Albanese che per i suoi articoli di denuncia sulla ‘ndrangheta vive sotto scorta dal 2014 e Giuseppe Maniaci, storico conduttore di Telejato e noto per le sue campagne contro Cosa Nostra. Tra i presenti anche il procuratore della Repubblica Alessandro Crini e il professore ordinario di economia aziendale all’Università di Padova Antonio Parbonetti. Il Festival si aprirà il 9 giugno alle 19 alle Murate con il talk dal titolo ‘Quando la ‘Ndrangheta diventa una holding’ con Albanese e Parbonetti. A seguire il concerto gratuito dei ‘Via del Campo’, la tribute band De Andrè.

Il giorno successivo dibattito dal titolo ‘Pio La Torre, visione e prospettive oggi’ con Maniaci e Crini, poi i ‘Costì’ presenteranno l’album ‘Masochismo puro piacere’. Il Festival si chiuderà l’11 dalle 11 al piazzale delle Cascine con il raduno di aquiloni per adulti e bambini. Il progetto è realizzato grazie al bando ‘Siete presente con i giovani per ripartire’, promosso da Cesvot e finanziato da Regione Toscana-Giovanisì, in accordo con il dipartimento per le politiche giovanili, il servizio civile universale e col contributo di Fondazione Cr Firenze. "Il Festival porta sotto i riflettori coloro che quotidianamente lottano contro le mafie – dice Mimma Dardano -. Persone che hanno fatto della loro esistenza un manifesto vivente di impegno e opposizione".

Niccolò Gramigni