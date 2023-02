Lega: "Una via per Zeffirelli". Ma è già prevista

Franco Zeffirelli è sempre stata una figura che ha fatto discutere. E, anche a livello politico, a 100 anni dalla nascita fa ancora parlare con un botta e risposta tra Lega e Pd a Palazzo Vecchio. Da una parte la Lega, nel primo pomeriggio di ieri, ha annunciato di aver presentato una mozione per "intitolare una via o una piazza di Firenze al Maestro, innamorato di Firenze". La proposta è stata presenta da Federico Bussolin, Luca Tani e Michela Monaco, un omaggio, hanno detto, "a una figura centrale nella cultura del ‘900 in Italia e nel mondo che ci auguriamo possa arrivare entro la fine del 2023, anno che segna il centenario della nascita". Ultimamente il Pd a Palazzo Vecchio sta avendo qualche battuta d’arresto, tra veleni e divisioni interne, ma stavolta no. Stavolta proprio no. A parlare è stato Mirco Rufilli, consigliere dem e presidente della Commissione toponomastica. Che, probabilmente, una volta letta la proposta della Lega si è fatto due risate. "Ci dispiace che la Lega sia così disattenta sulle vicende che interessano Firenze. I consiglieri arrivano in ritardo chiedendo un luogo da intitolare a Franco Zeffirelli – ha affermato -. Gli esponenti della Lega dovrebbero sapere, anche perché hanno ricevuto l’invito come del resto lo hanno ricevuto tutti i consiglieri comunali, che domenica prossima, 12 febbraio, alle 10, verrà intitolato al Maestro, proprio nel centenario della nascita, il Belvedere al piazzale Michelangelo". Non proprio un luogo qualunque.

Niccolò Gramigni