Lega Spi-Cgil. La nuova sede de Le Signe

Taglio del nastro per la nuova sede della Lega Spi-Cgil de Le Signe in via Di Porto 1214. Nell’occasione, con i sindaci dei due Comuni, è stata scoperta una targa in memoria di Silvano Sarti "Pillo", sindacalista e partigiano, cui è stata intitolata la Lega delle Signe. A seguire, all’ex tiro al volo del campo sportivo del Bisenzio si è tenuta una tavola rotonda sui"Servizi per l’assistenza sociale e sanitaria, sostegno alla non autosufficienza e alle fasce deboli e agli anziani: quale prospettive?" moderata dal consigliere comunale di Signa, Abukar Aweis Mohammed. Presenti al confronto: Serena Spinelli, assessora regionale alle Politiche sociali; Mauro Comi, responsabile progetto Spi-Na Le Signe; Mario Batistini, segretario generale Spi-Cgil di Firenze e Matteo Gorini, assessore al Sociale di Lastra a Signa. Fra le problematiche emerse, l’accesso ai vari servizi sanitari e sociosanitari, l’assistenza domiciliare e il supporto ai caregiver.