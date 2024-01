"Lega soddisfatta per il dl Energia"

E’ soddisfatta Elisa Montemagni, deputata toscana della Lega dopo il via libera al dl Energia. "E’ un decreto estremamente importante con cui la Lega e questa maggioranza tracciano una linea chiara: sostenere e accompagnare le nostre imprese per arrivare ad una indipendenza e transizione energetica, con razionalità. Si prevede un miglioramento della sicurezza, il ricorso all’uso di fonti rinnovabili e lo sviluppo di geotermia, peculiarità della Toscana e ottimo volano se ben sviluppata, idroelettrico e bioenergie. Abbiamo raddoppiato dal prossimo anno, il Fondo per la Transizione nel settore industriale e creato fondi per le regioni a favore della digitalizzazione. 56 milioni di aiuti per le zone alluvionate, comprendendo anche le province di Lucca e Massa".