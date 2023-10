Lega e scuole a Calenzano: "La Don Milani non è sicura"

Con l’inizio dell’anno scolastico è ripreso il ‘tour’ del capogruppo della Lega Daniele Baratti per verificare la situazione nei diversi plessi scolastici. Prima tappa la scuola primaria Don Milani dove sarebbe già emersa una criticità: "Le scuole sono pronte, dicevano il 13 settembre gli assessore Alberto Giusti e Laura Maggi – commenta Baratti - peccato che la Don Milani, a oggi, pare ancora non esserlo. Nei giorni scorsi ho effettuato un sopralluogo nell’edificio per valutare i lavori eseguiti negli ultimi mesi e purtroppo ho dovuto constatare che il cancello automatico non è funzionante. Non solo ciò crea un enorme disagio poiché quando arrivano gli scuolabus il personale è costretto a uscire per aprire e chiudere il cancello a mano, ma è evidente un problema di sicurezza: un cancello che chiunque può aprire a mano a qualsiasi ora del giorno non garantisce una adeguata sicurezza per i bambini che frequentano la scuola". Viene da chiedere agli assessori – prosegue il consigliere – "come abbiano fatto a non vedere questo problema. Oltre a questo, ho rilevato anche una porta di emergenza che è ceduta e non si apre facilmente, chiederò un intervento immediato per risolvere la situazione".