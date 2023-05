Lega di Ripoli, buona la ’prima’ Piace la nuova sfida medievale

Successo della prima edizione del Torneo della Lega di Ripoli, la manifestazione organizzata dalla Contrada dell’Alfiere che trae le proprie radici fin dal 1250. Per tutto il fine settimana, i giardini I Ponti all’interno di un accampamento militare dame e danze in costume, falconieri e tiro con l’arco sono stati animati da associazioni per la rievocazione storica. Molto apprezzati i rapaci dell’Antica Falconeria e i laboratori di scherma, tessitura, scrittura antica, armi e armature e tiro con l’arco, ma anche la gara degli arcieri e la gara di cucina storica all’interno dell’accampamento. Domenica pomeriggio c’è stato il vero e proprio torneo con sbandieratori, bandierai, musici e tante danze. La Comunità di Bagno a Ripoli formava anticamente una delle 76 Leghe e a ciascuna fu assegnata un’insegna per rafforzare il senso di appartenenza.