L’educazione stradale nelle scuole insegnata ai ragazzi

A Sesto Fiorentino le lezioni di educazione stradale con la polizia municipale si rinnovano da anni. Per la scuola primaria esiste il progetto "Sculacciastrade" che da più di 30 anni educa i bambini delle classi quinte alle regole della strada, dal punto di vista del pedone e del ciclista. Lo scorso 4 febbraio è toccato alla 5B della scuola "L.L.Radice". Un agente di polizia municipale ha spiegato e illustrato le regole del Codice Stradale, ha parlato del significato dei segnali stradali, delle precedenze: dal 15 al 19 maggio gli alunni dovranno mettere in pratica quanto imparato superando delle prove, in un percorso su strada creato apposta.

L’iniziativa è realizzata con la collaborazione della Protezione Civile, della sezione Auser, della Racchetta, della Misericordia di Quinto Basso e della FIAB Sestoinbici. I bambini saranno muniti di casco, bici e una pettorina. Saranno distribuiti dei bidoni lungo tutto il percorso, all’interno dei quali sono contenute delle fiches a cui viene attribuito il valore di 60 punti. Alla gara parteciperanno sei bambini alla volta e, alla fine del percorso, verrà rilasciato un patentino di idoneità alla guida per la bici a coloro che non avranno commesso infrazioni. Viceversa, i concorrenti saranno penalizzati con una multa. L’obiettivo è rendere i bambini più autonomi quando camminano o vanno in bici e prevenire i pericoli.