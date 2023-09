Lectio Magistralis con McCurry: "Sempre dalla parte dei bambini"

"Quella bambina afghana con gli occhi verdi che ha incantato il mondo oggi è una bellissima donna e vive in Italia".

Era il 1984 quando Steve McCurry,in un campo profughi di Peshawar scattò quella foto che divenne il simbolo dei conflitti afghani.

E ieri, in occasione della lectio magistralis all’Istituto degli Innocenti, il celebre fotografo ha ringraziato l’Italia per l’accoglienza data a Sharbat Gula, e per averla potuta ritrovare e rifotografare a distanza di diciassette anni.

McCurry, come è stato rincontrarla dopo tanto tempo?

"Bellissimo. Il vostro governo ha fatto questo gesto molto generoso invitandola a vivere con la sua famiglia in Italia e per questo vi sono molto grato. Per rendere possibile ciò sono stati decisivi l’aiuto di un gruppo di donne che, con l’aiuto di mia sorella, hanno fatto sì che questa donna potesse venire in Italia. Da quando nel 2002 l’abbiamo ritrovata abbiamo provato in tutti i modi ad aiutarla portandola qua".

Lei ha una carriera lunghissima, per lo più in luoghi di guerra. Perché?

"La cosa che mi colpisce e che mi spezza il cuore è che nelle guerre a patire di più sono le donne e i bambini, i primi ad essere colpiti. Ci sono i combattenti certo, che in Afghanistan spesso sono volontari per varie ragioni, ma le conseguenze sono sentite soprattutto dalle donne e dai bambini".

Che effetto le fa essere a Firenze con la mostra “Infanzia“ agli Innocenti?

"Chiaramente sono felice di essere in questa città incredibile. Oggi (ieri per chi legge, ndr) sono andato in visita al sindaco che tiene in ufficio un violino e dopo i convenevoli ha suonato una serenata per me. Mi ha dedicato New York New York, perché gli ho detto che ho vissuto trent’anni nella Grande Mela".

Anche lei ha aderito all’iniziativa ‘adotta un segnale’, il progetto di archiviazione, catalogazione e digitalizzazione dei segnali di riconoscimento.

"Sì, e mi hanno emozionato i piccoli oggetti lasciati ai bambini al momento del loro affidamento all’Istituto. Sono rimato colpito dalla rassegna dedicata ai segnali di riconoscimento e per questo ho deciso anche io di “adottare“ un segnale".

Le hanno consegnato un attestato di donazione con la storia del segnale scelto.

"Esatto. È un grande piacere essere qui ed è un onore adottare uno di questi segnali e supportare questa istituzione perché la cosa più importante da fare al mondo è aiutare le persone e in particolare i bambini".

Come è stato l’incontro con l’Istituto degli Innocenti?

"Sono estremamente grato a questo luogo che da secoli ha deciso che era necessario intervenire per aiutare i bambini svantaggiati che non avevano altre possibilità nella loro vita. Io ho viaggiato moltissimo in tutto il mondo e in molti Paesi ho visto situazioni di estrema povertà, situazioni di guerra di svantaggi economici e so quanto sia fondamentale che ci sia qualcuno che tende una mano a questi svantaggiati".