Le voci uniche dei Perpeetum Jazzile

Di solito i gruppi vocali si concentrano sull’esecuzione di un repertorio che varia dal jazz alle più impegnative pagine della polifonia del rinascimento e del primo barocco. Non è il caso del Perpetuum Jazzile, che reinterpretano a cappella un repertorio assolutamente contemporaneo con in prima fila grandi successi pop mondiali: dai Toto agli Abba, da Adele a Lady Gaga, dai Bee Gees a David Guetta. Parte da Firenze l’atteso tour italiano dell’orchestra vocale applaudita in tutto il mondo, i Perpetuum Jazzile, che domani alle 21 sarà al Tuscany Hall.

Il gruppo musicale sloveno è un ensemble che vanta più di 100 milioni di view su Youtube ed è da sempre molto amato dalle grandi star come David Crosby, Allee Willis, ma anche da attori che amano la buona musica, come Jeff Bridges e Harrison Ford. Il successo dei Perpetuum Jazzile nasce dalla rete e ben presto è arrivato alle grandi star mondiali che, come dicevamo, che sono rimaste colpite e affascinate dai ritmi potenti, le preziose armonie e il sound assolutamente energico e travolgente, che si traducono in fantastiche interpretazioni a cappella. La più famosa è quella della celeberrima hit "Africa" dei Toto, che li hanno chiamati a duettare più volte nel corso dei loro tour europei. La dinamicità della formazione sta anche nel riarrangiare e reinterpretare a modo loro, senza l’ausilio di alcun strumento, ogni brano. Ovviamente quelli più in evidenza sono i grandi successi pop mondiali, che nell’interpretazione dei Jazzile hannouna marcia in più. Anche a Firenze ne ascolteremo tanti: da "Telephone" di Lady Gaga a "Titanium" di David Guetta, passando per gli imperdibili medley degli Abba, dei Bee Gees, ovviamente degli stessi Toto e tanti altri.

Giovanni Ballerini