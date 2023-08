Le vie crucis dell’estate Fi-Pi-Li e Autopalio a rischio

Si scrive mare. Si legge male, anzi malessere. Soprattutto per gli automobilisti che, la prossima settimana, si giocheranno il destino lungo uno dei due cordoni ombelicali che allacciano Firenze all’agognato metro quadro d’ombra sotto l’ombrellone: la Fi-Pi-Li per chi punta Livorno, Pisa e Versilia. L’Autopalio per chi invece sogna le spiagge del Grossetano. Non due carreteras de la muerte, ma della suerte sì: più di 160 chilometri di toppe e cemento, zero corsie d’emergenza, dodici autovelox e cinque maxi cantieri che strozzano le carreggiate. E soprattutto una raffica di incidenti.

L’ultimo? In Fi-Pi-Li alle 7,30 di ieri mattina allo svincolo di Vicarello in direzione mare: auto cappottata quattro feriti lievi e maxi ingorgo per chi pensava di toccare la costa di prima mattina e schivare il caos dell’esodo. Perché la Fi-Pi-Li è così: un’amica in grado di trasformarsi in diavolo. Basta un passo falso sull’asfalto dei suoi 100 chilometri da cavalcare come in groppa a un serpente per farsi male. Il dente d’oro nel suo sorriso beffardo è la ferraglia dei cartelli gialli che brilla in viale Etruria, già un metro dall’imbocco: restringimento di carreggiata e limite di 40 all’ora. La strozzatura è lì da un mese, ma nessuno ha capito perché. Meglio non pensarci, tirar dritto e puntare verso Empoli. Un’altro tratto maledetto: solo nel 2021 in questi 20 chilometri si sono verificati 21 incidenti con 29 feriti: uno ogni mille metri. Qui i tir che puntano Empoli si incolonnano ed è qui che, per fermarsi in caso di avaria, c’è una sola piazzola oltre a un’area di servizio. Poi amen. Il resto è fortuna. Come quella che ci vuole per schivare l’auto di fronte che spara le quattro frecce in caso di ingorgo. I serpentoni d’auto saettano questo tratto come fulmini a ciel sereno. Lo sanno bene i ‘Dannati della Fi-Pi-Li’ che, per tenerli d’occhio si sono inventati l’omonimo gruppo Facebook: più di 34mila membri, tutti o quasi pendolari e tutti in contatto dalle prime luci dell’alba.

Tirando dritto le cose non migliorano tra Montopoli e Pontedera dove, ieri, i risultati dei lavori in corso ieri si contavano in 4 chilometri di coda poco dopo le 16. Unica nota positiva: l’asfalto nuovo di zecca arrivato negli ultimi 15 giorni con tre chiusure notturne fra Firenze e Lastra a Signa. Non se la passa meglio l’Autopalio. Qui la tempesta di cantieri sfilaccia i nervi di chi punta Grosseto, ma anche di chi torna dal mare. Il primo mostro sono i lavori per il viadotto Docciola all’altezza di San Casciano, l’eterno dente cariato del raccordo, sotto otturazione per un intervento da 5 milioni. Fra un anno, dovrebbe sparire il restringimento di quasi 1500 metri che costringe a sfiorare con gli specchietti i new jersey di cemento all’altezza di Tavarnelle. Il cantierone strozza un flusso di 25mila veicoli giornalieri.

L’altra bestia nera è all’altezza dell’uscita Badesse. Il mare quaggiù è ancora lontano ma imbattersi, nei lavori, rende la spiagga un miraggio: quattro chilometri di restringimento per consentire la posa dei nuovi new jersey di ultima generazione: alte 1,20 metri in modo da contenere meglio urti anche dei mezzi pesanti. Un lavoro necessario. Ma intanto sono code da mezz’ora per pochi chilometri, nei giorni clou. Il cantiere da altri 5 milioni è stato apparecchiato a gennaio. La fine è prevista i primi di ottobre. Chi può se ne resti al mare.