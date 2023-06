Le tre vittime sul lavoro La jeep precipitata dal sentiero pericoloso Inchiesta sulle cause

Militari e civili dell’Istituto geografico militare si preparano a dare l’ultimo saluto ai loro colleghiche hanno perso la vita a Ventimiglia. La giornata successiva al terribile incidente del monte Grammarola con il Land Rover Defender dell’esercito finito fuori strada e tre vittime da piangere, è servita per organizzarsi, ma anche per capire come salutare in maniera adeguata le vittime di questa terribile fatalità. Si indaga anche sulle cause di questa tragedia, trovando ipotesi convincenti, ma ancora tutte da confermare nella pericolosità del sentiero che gli uomini stavano percorrendo. Pare essere possibile la verifica a piedi sul tracciato sterrato per capire se le piogge avessero fatto danni in un tratto davvero stretto, prima di affrontarlo con un mezzo che pesa in ordine di marcia con passeggeri a bordo più di due tonnellate.

E’ qui che tutto è successo: il mezzo è precipitato per 30 metri in un dirupo mentre transitava in zona impervia, in località Villatella di monte Grammando, sopra Ventimiglia. Ieri le famiglie delle vittime: Leonardo Sensitivi di 54 anni, di Carmignano ma originario di Campi e Tiberio Ghelardini, 55 di Signa, sono partite verso Ventimiglia, per portare a termine le pratiche relative al riconoscimento delle salme e quelle burocratiche in quanto si tratta di un incidente sul lavoro.

Ad accompagnarli c’è il personale dell’Istituto geografico militare di Firenze. C’è anche un giovane appuntato della Guardia di Finanza, Michele Pellegrino tra le vittime, mentre ha riportato ferite ma non è in pericolo di vita, Simone Bartolini il capo missione civile, che vive a Scandicci. Da sempre appassionato di astronomia Bartolini ha progettato e realizzato nell’ultimo decennio varie opere artistico-gnomoniche, oltre a essere autore di varie pubblicazioni e collabora con il Museo Galileo per la ricostruzione di antichi strumenti scientifici.

Una squadra di altissima esperienza e capacità di operare sui terreni peggiori, proprio quelli sui quali si trovano i segnaposti di confine che servono per i rilevamenti periodici del Geografico Militare.

L’inchiesta renderà necessaria l’autopsia sulle tre vittime e le salme dei due impiegati del Geografico Militare, Ghelardini e Sensitivi, non rientreranno in Toscana prima della prossima settimana. Simone Bartolini, 61 anni, l’unico sopravvissuto della ‘missione per compiere rilievi e manutenzioni sul confine italo-francese (era rimasto da sistemare un cippo) è già stato ascoltato dalla procura. A spingere gli investigatori della Polizia verso l’ipotesi della strada troppo stretta ci sono i controlli a piedi su quel tratto di strada, chi conosce il fuoristrada sa che sono necessari quando si pensa a qualche rischio per il veicolo e le persone.

Fabrizio Morviducci