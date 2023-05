"Le telecamere non bastano più"

Più controlli mirati e una maggiore presenza delle forze dell’ordine soprattutto in orario serale. Con questa promessa si è concluso l’incontro tra i rappresentanti del comitato Cittadini attivi San Jacopino e il questore Maurizio Auriemma. Nei prossimi giorni in Questura ci sarà un vertice operativo per mettere a punto una strategia e rendere più efficienti gli sforzi. L’ultimo episodio che ha fatto preoccupare i cittadini, la “scorribanda“ di un marocchino di 37 anni, poi fermato dalla polizia, che ha devastato le strade interne al quartiere. "Serve un maggiore presidio del territorio – sottolinea Simone Gianfaldoni, il presidente del comitato -, in piazza non succede nulla perché ci sono le telecamere e nemmeno nelle vie più trafficate. Il problema sono le strade meno di passaggio. Ringraziamo il questore per averci ricevuto. Siamo fiduciosi e confidiamo nel suo aiuto". Secondo quanto emerge, i responsabili di piccoli furti e spaccate sarebbero principalmente persone che si trovano in difficoltà economica e rubano per fame o chi invece magari per acquistare la dose. "Sono persone che vivono di espedienti - prosegue Gianfaldoni -, spesso infatti sono più i danni che lasciano che quello che portano via. Noi siamo veramente disperati".

L’elenco è lungo. L’ultima denuncia, di due giorni fa, è di Andy Kuqu del Galliano Bistrot di via Galliano. Domenica, nel giorno di chiusura del locale, qualcuno si è intrufolato all’interno della sua attività. L’episodio è avvenuto intorno alle 13.15, in pieno giorno. "Sono arrivato sul posto intorno alle 14, il bandone era sollevato di circa venti centimetri, l’altezza necessaria per permettere a qualcuno di entrare. Una volta dentro ho trovato tutto sottosopra", ha raccontato il titolare. I ladri sono fuggiti con il fondo cassa. La settimana scorsa in via Monteverdi, via Doni e in via Galliano tre cassonetti sono stati divorati dalle fiamme. Sempre in via Doni è bruciato il parcometro, mentre in via del Ponte alle Mosse una macchina e in via Lulli almeno tre biciclette e il portone di un fondo. Dieci le auto danneggiate. Il tutto in una notte e in poche centinaia di metri quadrati.

Rossella Conte