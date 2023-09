Le storie differenti dei Chille Il festival di San Salvi

Da oggi al 13 settembre si alza il sipario sulla 10ª edizione del festival "Storie Differenti", creato dai Chille de la balanza, con la direzione artistica di Claudio Ascoli (nella foto), e in programma nel complesso di San Salvi. L’edizione 2023 sarà inaugurata, stasera (ore 21), dalla pluripremiata Marta Cuscunà, autrice, attrice, regista e animatrice dei suoi straordinari pupazzi con "La Semplicità ingannata", spettacolo sul destino collettivo di generazioni di donne e della possibilità di farsi "coro" per cambiarlo. Domenica c’è uno dei maestri del teatro contemporaneo, Danio Manfredini e il suo "Uno studio". Il 4 settembre tocca alla danza: "Dialoghi impossibili", sulla vicenda umana e letteraria di Dino Campana e Alda Merini. Con Flavia Bucciero e Riccardo Monopoli, Iolanda del Vecchio e Fausto Paparozzi. Il 5 settembre "Metamorfosi di forme mutate" del Teatro del Lemming di Rovigo. Tre le repliche, ciascuna per soli 5 spettatori, alle 19.45, 20.30 e 21.15.

Il 7 settembre va in scena la nuova produzione dei Chille de la Balanza: "Basta. Primo studio", evento itinerante di e con Sissi Abbondanza. L’8 settembre ritorna a San Salvi la compagnia Seven Cults di Roma, con "Api e lievito". Il 9 settembrealle 18 contro-anniversario dell’apertura del manicomio che avvenne il 9 settembre 1890. I Chille presentano un evento di memoria, letture, immagini. Alle 21 la compagnia Pilar Ternera di Livorno presenta "1922. Perché non dobbiamo aprire la porta". Si prosegue il 10 settembre con "Valis. I mondi di Philip K. Dick", mentre il 12 settembre c’è il singolare "Un uomo a metà", produzione de "Il castello di Sancio". Il 13 chiude "Lear e il suo matto", dramma per attore e burattini.

B.B.