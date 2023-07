Le “spose“ tornano nel Borgo Ma è divorzio tra negozianti

Stasera iniziano i "Mercoledì" di luglio organizzati dal Ccn di Borgo San Lorenzo, e iniziano con uno degli eventi più attesi, "Le spose nel Borgo", quasi cinquanta espositori di settore nel centro storico, una sfilata di moda, e alla fine lo spettacolo pirotecnico. Poi gli eventi continueranno a cadenza settimanale. Ma saranno "Mercoledì" piuttosto caldi, e non per la consueta calura estiva. Si registra infatti una clamorosa spaccatura tra i commercianti del centro storico, con un gruppo di loro, quelli di via Mazzini, che hanno deciso uno "strappo", organizzando eventi in proprio solo nella loro strada, staccati dal programma promosso dal CCN "Nel Borgo". L’assessore al Commercio Franco Frandi (foto) è preoccupato per la situazione che si è venuta a creare: "Purtroppo è questione annosa, quella della divisione tra via Mazzini e corso Matteotti, e negli incontri fatti ho constatato che c’è un brutto clima. E’ una situazione che va superata e sto cercando di evitare nuove fratture e scontri. Purtroppo entrano in gioco aspetti personalistici. L’appello che faccio è di abbassare i toni, e di evitare di seminare zizzania e divisioni. Alla fine operare divisi fa male a tutti".

E dunque, mentre via Mazzini va da sola organizzando, con l’appoggio di Confcommercio Mugello, le "Malacoda summer night", il Ccn, che ha come riferimento Confesercenti stasera avvia "Le spose nel Borgo" e la settimana successiva raddoppia gli eventi con la "Festa di paese" con mercatino ArtigianArte e giochi di una volta. Mentre in via Mazzini si potrà fare shopping all’aperto sotto le altalene. Il 19 luglio sarà dedicato all’"Anteprima Palio di San Lorenzo", con la collaborazione del Comitato del Palio e la Pro Loco: questo il CCN. Mentre Malacoda addobberà la via con i colori dei rioni del Palio. Infine se il 26 luglio il CCN farà scendere in strada maschere e colori in collaborazione con il Comitato Carnevale Mugellano, via Mazzini proporrà musica in strada, tra live e dj set per far ballare grandi e piccoli. Paolo Guidotti