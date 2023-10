Le spese anomale del primo piano

Luca

Santarelli

Abito al primo piano e pago molto per le spese condominiali cioè ascensore, pulizia scale e luce. Ho chiesto all’amministratore di rivedere se sono giusti i millesimali; il suo responso é stato di farli ha spese mie e se li trovo sbagliati la sua risposta è stata: si vedrà. Come mi devo comportare?

Gentile Lettore,

è anomalo che il primo piano paghi molte spese per la gestione, manutenzione e conservazione dell’ascensore, per la pulizia e luce scale, infatti l’incidenza maggiore di questi beni e servizi comuni spettano ai piani alti. Questa diversa imputazione è legata alla logica e cioè i piani alti usano più scale, tratto più lungo (quindi utilizzo) dell’ascensore ed hanno bisogno di avere illuminate tutte le scale. Ciò detto risulta altresì anomalo l’atteggiamento dell’amministratore che dinanzi ad una patologia apparentemente documentata da un condomino “fa spallucce”. Le tabelle possono essere corrette con delibera assembleare adottata con 5001000. Laddove il Condominio non deliberi la correzione, non le resta che attivare la tutela giudiziaria che vede, in primo luogo, lo sfogo della mediazione. Solo nel caso che questa non termini con un accordo, occorre necessariamente approdare al Tribunale. In punto di fatto deve attentamente verificare che realmente i piani sovrastanti il suo paghino meno delle spese in commento. Per questo motivo e in conclusione, l’unico vero rammarico è la mancanza di collaborazione dell’amministratore sia nel caso che in effetti di errore di tabelle millesimali si tratti, sia nel caso che lei abbia effettuato una valutazione non condivisibile.

