Le spaccate ormai sono una piaga. Altre tre colpi nel cuore della notte

Nonostante le luci accese del locale, poco dopo le 4.30 della notte tra giovedì e venerdì, un uomo a viso scoperto dopo aver forzato la porta del Bar Arcobaleno di via Alamanni, si è intrufolato all’interno per poi uscire con una scatola piena di bottiglie di vino, 150 euro delle mance dei dipendenti e cento euro di fondocassa. "Dopo il colpo di dieci giorni fa mi hanno consigliato di tenere le luci accese come deterrente ma non è servito a niente, anzi sono riusciti ad agire con più semplicità" dice il titolare Maurizio Merico che gestisce il bar da 8 anni e che è già alla quarta sgradita visita.

Merico ha partecipato anche lui alla conferenza di Confcommercio Firenze per denunciare con la propria testimonianza l’escalation di colpi alle attività. "Le telecamere sono chiare: questa persona è entrata a viso scoperto ed è stata nel mio locale per dieci minuti, senza nessuna paura – non usa mezzi termini – la notte la città è terra di nessuno. Le mie dipendenti hanno paura e i genitori non vogliono più che vengano a lavorare". Dodici giorni fa, con un sanpietrino, i soliti ignoti avevano infranto la porta a vetri del Bar Arcobaleno per poi scappare con mille euro di fondo cassa. Non solo. Non vedendo nessun controllo sono rientrati in forze dopo un’ora e hanno portato via di tutto: bottiglie, lattine, generi alimentari.

"Siamo stanchi della solidarietà e delle promesse – attacca Aldo Cursano, presidente Confcommercio – vogliamo fatti. Se non arrivano, siamo pronti a organizzarci con le nostre forze. Ci siamo già attivati chiedendo dei preventivi per ingaggiare delle guardie private e dei buttafuori. Mi chiedo: è questa la città che vogliamo?". Nella notte tra mercoledì e giovedì a finire nel mirino Ditta Artigianale del lungarno Soderini. A raccontare quanto accaduto Francesco Sanapo, presidente bar e caffetterie di Confcommercio Firenze, pluripremiato campione baristi e assaggiatori di caffè. "Dalle telecamere si vedono due persone che hanno spaccato la vetrata e sono scappate. E’ la seconda volta in tre settimane. Il 24 settembre era successo nel locale di via dei Neri. La notte Firenze fa paura. La notte quando chiudono i nostri locali con le loro luci accese, chiude la legalità". Lo stesso copione è andato in scena in via Pellicceria. Alle 4.45 di venerdì, due uomini a viso scoperto sono entrati nel ristorante la Grotta Guelfa dopo aver infranto la vetrata.

Rossella Conte