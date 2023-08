Le sorprese della Fiera Calda A Vicchio l’estate saluta in bellezza

di Nicola Di Renzone

Si avvicina la Fiera Calda. Il tradizionale appuntamento di fine estate, che richiama a Vicchio persone da tutto il Mugello e oltre, è in programma da mercoledì 30 agosto a domenica 3 settembre. Come sempre è molto ricco il programma, anche se quest’anno spicca la presenza di due ospiti importanti, ciascuno molto seguito dal pubblico di riferimento. Il primo è Francesco Guccini, cantautore e scrittore che giovedì 31 agosto alle 21.30 al Parco della Rimembranza incontrerà il pubblico nell’ambito di Vicchio dei Lettori (in collaborazione con La città dei Lettori). E con Guccini si parlerà sicuramente di libri, chissà se anche di musica. Altro ospite di riguardo Gio Evan, uno degli artisti più amati dai giovani, che il 2 settembre alle 21.30 parlerà del tema del viaggio e presenterà il suo libro. Musica invece sul palco di piazza Giotto insieme a dj set e band del Mugello, mentre al lago di Montelleri si svolgerà il simposio di scultura su legno "Appenninia" con la partecipazione di otto scultori.

Ad aprire i cinque giorni di eventi la Fiera del Bestiame, negli spazi del pratone di Ponte a Vicchio e che andrà avanti per due giorni con stand di allevamenti, mezzi agricoli d’epoca, dimostrazioni, giochi equestri. Dal 31 agosto, piazza della Vittoria, con i suoi giardini, diventerà una grande fattoria con bestiame, produttori agricoli e laboratori. A pochi passi, l’Aia con gli spazi delle aziende vinicole e il Granaio col mercatino del modernariato. Corso del Popolo ospiterà mercatini, artigiani della scuola diffusa e hobbisti. In piazzetta Dante, si potrà assistere ad "Artisti in mostra": presentazioni di libri e incontri con la possibilità di sorseggiare un drink al punto bar. Domenica 3 settembre a mezzanotte spettacolo pirotecnico di chiusura.