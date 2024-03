Le società: "Impianti vetusti, bene gli interventi"

Impianti sportivi comunali croce e delizia per le società che li gestiscono con tanta passione e impegno. Importanti gli investimenti stanziati dall’assessorato allo sport del Comune che porteranno sostanziali migliorie ed efficientamento energetico. "Nel settore piscine ci sono stati lavori di rilievo - afferma il presidente della Rari Nantes Florentia, Andrea Pieri - Si tratta di impianti vetusti per i quali questi interventi porteranno dei benefici economici e di funzionalità. A Bellariva attendiamo l’allacciamento dei pannelli fotovoltaici, mentre per la piscina Don Minzoni l’obiettivo è il termine dei lavori. La Rari Nantes continua la sua attività di alto livello nazionale e internazionale. A questo si unisce l’aspetto sociale e rivolto ai giovani".

Sull’argomento interviene il mondo del calcio che vede nuovi terreni di gioco in erba sintetica per le strutture gestite da Club Sportivo, Floriagafir e Settignanese, in fase di ultimazione ed inaugurazione. Queste le parole dei presidenti Maurizio Romei della Settignanese e Bobo Gori del Firenze Sud: "Per le società la collaborazione col Comune è fondamentale, specialmente in questo periodo di difficoltà economiche rafforzate dalla nuova legge sul lavoro sportivo e dall’eliminazione del vincolo. Le migliorie agli impianti sono la prima necessità, poi chiediamo che l’attenzione sia rivolta alle convenzioni".

Questa la ricetta di Romei e Gori: "Deve essere assegnato un alto punteggio a chi gestisce l’impianto nel migliore dei modi, senza debiti e svolgendo attività giovanile. Non si deve ripetere un caso Olimpia Firenze, spazzata via dal Cerreti con 400 tesserati e un settore giovanile di qualità".

La parola passa infine al mondo dell’atletica leggera: "E’ giusto che anche le discipline sportive diverse dal calcio - afferma il presidente degli Assi Giglio Rosso, Marcello Marchioni - abbiano particolare attenzione da parte dell’amministrazione comunale. Siamo felici che siano stati fatti investimenti rilevanti che porteranno benefici alle società, agli atleti, alle famiglie e a tutta la Comunità".

