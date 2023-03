’Le Signorine’ in scena per aiutare chi soffre

"Un caffè con i cantautori" a scopo solidale. Sul palco del Tuscany Hall, questa sera alle 21, sarà protagonista un trio italiano tutto al femminile, dal sapore retrò, "Le Signorine" che accompagneranno gli spettatori in un viaggio nel tempo tra le più belle e famose canzoni cantautorali italiane. Un percorso affascinante che sarà però anche legato ad uno scopo benefico: l’iniziativa è infatti organizzata dall’associazione "Totta per tutti" creata, nel 2015, da Carlotta Filardi dopo che, l’anno precedente, le era stato diagnosticato un linfoma non Hodgkin. Da allora l’associazione si è sempre spesa attraverso iniziative ed eventi, in particolare, con l’obiettivo di garantire un supporto psicologico prezioso e costante a chi deve affrontare la malattia oncologica. Anche per l’appuntamento di stasera la destinazione è confermata: il ricavato dei biglietti (in vendita a 15 euro) sarà infatti interamente devoluto al finanziamento dei progetti di Psiconcologia nei reparti di Ematologia e Senologia di Careggi. Nel concerto "Le Signorine", Lucia Agostino, Claudia Cecchini e Benedetta Nistri, propongono brani conosciutissimi di artisti altrettanto conosciuti che hanno fatto cantare intere generazioni, solo per citarne alcuni Conte, De André, Zucchero, Cremonini, Cocciante, De Gregori. Filo conduttore l’eleganza e la poesia che caratterizzano tutti i pezzi scelti, accuratamente riarrangiati.

Sandra Nistri