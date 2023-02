Le sfide dell’Ue Lectio magistralis di Marco Buti

S’intitola ’Le sfide di policy in Ue per il 2023 e i riflessi per l’economia italiana’ la lectio magistralis di Marco Buti (foto), capo di Gabinetto del Commissario all’economia della Commissione europea.

L’iniziativa, promossa da Fondazione CR Firenze, si terrà venerdì 17 dalle 16, a Palazzo Incontri. Buti mostrerà come siano i beni pubblici europei la chiave di volta per far si che le sfide si traducano in uno sviluppo dell’integrazione europea e del benessere degli europei, pur in presenza di una fase storica aggravata da una brutale guerra di aggressione.

Ad aprire i lavori sarà il presidente di Fondazione CR Firenze Luigi Salvadori, mentre l’introduzione sarà di Alessandro Petretto, professore emerito dell’Università di Firenze. Commentano: Gregorio De Felice, capo degli economisti di Intesa Sanpaolo, e Albiera Antinori, presidente della Marchesi Antinori e membro del cda di Fondazione CR Firenze.