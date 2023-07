Le scuole si riorganizzano Stop alle aule fisse

di Manuela Plastina

Anche le aule scolastiche di Figline e Matassino si apprestano ad accogliere il progetto Dada, un progetto educativo basato su spazi scolastici realizzati come luoghi di condivisione, empatia, di relazione umana ed emotiva. Un modello americano di classi senza aula, in cui sono gli alunni a spostarsi tra stanze tematiche, già applicato a Rignano e in fase di completamento anche a Incisa. L’obiettivo è duplice: responsabilizzare gli studenti e fornire loro nuovi stimoli, partendo dalla riorganizzazione degli spazi e rendendo più fluida la classica impostazione delle lezioni frontali.

Intanto vanno avanti i lavori per riaprire a gennaio la media da Vinci di Figline (confermato il contributo straordinario di 300mila euro della Regione), e proseguono anche gli interventi di riqualificazione nelle scuole primarie Del Puglia e Cavicchi e le imbiancature su vari altri plessi. Molti interventi riguardano il miglioramento dell’illuminazione delle aule, come le pellicole oscuranti sulle finestre di Matassino, La Massa e Ponte agli Stolli, per proteggere dal calore solare e schermarne la luce; in realizzazione anche il lucernario nel refettorio di San Biagio e l’installazione di luci di emergenza in vari plessi.

Oltre 20mila euro sono dedicati all’acquisto di arredi sia per Figline che per Incisa. Ma è in corso anche la riqualificazione del giardino della primaria di Matassino con la messa a dimora di nuovi alberi, piccole manutenzioni e un impianto di climatizzazione per il centro cottura di via Piave-Figline, oltre ad alcuni interventi strutturali sui solai nella palestra di Matassino. Per i nidi, nuovi investimenti sono stati stanziati per il progetto ‘outdoor education’, per vivere il più possibile all’aperto: "Anche quest’estate dedichiamo 17mila euro – dice l’assessore Francesca Farini – per le nuove pensiline alla ‘Girandola’, la sistemazione dell’impianto idraulico al ‘Chicchirullò’ e i nuovi condizionatori e le luci di emergenza al ‘Trenino’".