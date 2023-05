Le scuole protagoniste dell'evento in ricordo di don Milani

Firenze, 16 maggio 2023 - Sarà una giornata di confronto e ascolto con le scuole a chiudere 'Don Lorenzo Milani e la Costituzione italiana. I semi della democrazia', percorso promosso dalla Fondazione don Lorenzo Milani, in collaborazione con l'Ufficio scolastico regionale e Regione Toscana, che si inserisce nel calendario di iniziative per celebrare i 100 anni, che cadono il prossimo 27 maggio, dalla nascita del fondatore della Scuola di Barbiana.

Il seminario di studio, con un titolo che riprende il nome del progetto, si terrà il 24 maggio al Cinema La Compagnia di Firenze.

Sarà il momento per presentare i lavori di ricerca-azione svolti a partire dallo scorso gennaio in numerose scuole secondarie della Toscana. Tra gli ospiti il costituzionalista Emanuele Rossi e Beniamino Deidda, già procuratore generale della Corte d'Appello di Firenze. In apertura sono previsti i saluti istituzionali del presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, dell'assessora regionale all'istruzione Alessandra Nardini, del direttore dell'Ufficio scolastico regionale Ernesto Pellecchia e di Agostino Burberi della Fondazione Don Milani.

"Questo percorso che si avvia alla conclusione - ha spiegato Giani - ha saputo cogliere l'esigenza di trasmettere alle giovani generazioni il testamento ideale dell'opera e dell'impegno di don Milani, e noi siamo particolarmente felici di aver contribuito al progetto elaborato dalla Fondazione. L'evento con le scuole sarà il miglior modo per avvicinarci alla data del 27 maggio, quando a Barbiana si apriranno alla presenza del presidente Mattarella le celebrazioni organizzate dal Comitato nazionale per il centenario".

Nardini ha sottolineato che "l'eredità di don Milani, il suo insegnamento, nel solco dei principi della nostra bellissima Costituzione, sono ancora oggi di grande attualità. La sua figura è strettamente connessa a valori come libertà, giustizia sociale, uguaglianza, pace. Valori che la scuola ha il compito di trasmettere alle giovani generazioni".