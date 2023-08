le scintille politiche

Scorie delle (più o meno) latenti schermaglie poltiche tra Pd e Italia Viva? Prime, vere, tensioni in vista del voto amministrativo della prossima primavera? Semplice malinteso? Non è dato sapere, certo è che ieri mattina a Gabriele Toccafondi, attualmente consigliere comunale a Sesto Fiorentino in quota renziana, il sindaco è parso parecchio sfuggente, non troppo entusiasta all’idea di salutare l’ex parlamentare. Così racconta Toccafondi:

"L’11 agosto a Firenze è sempre un giorno importante. È la Festa della liberazione, è la festa delle libertà ritrovata. Far memoria, insegnare ai più giovani, non dare per scontata la libertà e la democrazia è un compito di tutti.

Ho salutato tanti amici presenti, parlamentari, il Presidente Giani, assessori, consiglieri, tanti cittadini che come sempre erano presenti, peccato che il sindaco sia stato sfuggente. Capita...".