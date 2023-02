Il programma dell’estate fiorentina predisposto dal Comune di Firenze, che prevede, fra gli altri, l’estensione del progetto delle "piazze dei libri" a tutti e cinque i quartieri della città, con incontri con gli autori coinvolgenti librerie e biblioteche, merita particolare attenzione. L’iniziativa rappresenta infatti un invito alla lettura per tutti, soprattutto un’opportunità per i giovani, se vi troveranno gli stimoli giusti. Si è ormai consolidata la scarsa propensione a leggere delle nuove generazioni. In media in una classe di venticinque studenti liceali, non più di ottodieci leggono libri, la metà di questi – da elogiare – è interessata alla letteratura, alla storia, all’economia, alla politica; l’altra metà si orienta verso romanzi di fantascienza, volumi fantasy e simili. Il resto della classe non legge, o legge pochissimo, appena il necessario per le interrogazioni. Per affrontare una riflessione su un testo assegnato dall’insegnante si ritiene spesso sufficiente ricorrere a internet per conoscerne la trama.

Tuttavia, se si trattano problemi sociali di attualità, la curiosità si risveglia: così è accaduto – per fare un esempio – in occasione di confronti sui temi della mafia oppure della guerra, che hanno coinvolto numerosi studenti dei licei cittadini, agguerriti nel dialogo con gli autori, giornalisti forti dell’esperienza sul campo, dopo aver letto le loro vive testimonianze. Si deve probabilmente ricominciare da lì, dall’attenzione ai temi e ai problemi del loro momento di crescita, a scuola e non solo, per riavvicinarli alla lettura, per tornare a suscitare l’interesse per la grande letteratura, fondamentale per la formazione, anche civica, per lo sviluppo delle capacità critiche, per l’apertura della mente, perfino per imparare a scrivere. Le nuove tecnologie hanno abituato a una visione rapida e immediata, impoverendo la ricchezza dei vocaboli ed hanno dato un duro colpo al cartaceo, nel settore dei giornali e dei volumi. Le enciclopedie, preziose per le precedenti generazioni, per quanto prestigiose sono divenute un "fastidioso" ingombro di spazi e i dizionari vengono accantonati a vantaggio dei vari motori di ricerca on line. La speranza è che dalle "piazze dei libri" si levi qualche scintilla.