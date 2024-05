"Le scelte? Ne parliamo fra amici"

Alessandro Nisti, 22enne di Campo di Marte. Studente di Lettere, il centro storico è il suo pane quotidiano.

Che si prova a votare per la prima volta per le comunali? E che idea ti sei fatto e come?

"Un grande senso di responsabilità. Ci siamo confrontati tra noi amici per orientarci al meglio tra le varie scelte. La realtà fiorentina non è enorme e nemmeno fuori controllo, il sindaco porta con sé buoni margini di lavoro. Mi piace questa città, negli anni sono stati fatti molti interventi atti a migliorarla, come la tramvia che per noi studenti è fondamentale. Ma prendiamo anche Schmidt: porta con sé l’operato svolto agli Uffizi. Coinvolgerà anche diversi giovani".

Come sarà l’affluenza dei giovani?

"Molti dei miei coetanei voteranno. Sono fiducioso in una buona affluenza nonostante l’idea del disinteresse dei giovani verso la politica".

Incontrando i candidati cosa auspicheresti per la Firenze del futuro?

"Vivo il centro ogni giorno e vedo una buona fetta di città oramai votata al solo turismo. A volte la sensazione è quella di superare il limite. Chiederei di trovare un equilibrio, senza perdere l’autenticità che ci contraddistingue".

M.L.