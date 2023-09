"Le ricamatrici di Barberino Tavarnelle espongono a Palazzo"

Il “Punto Tavarnelle“ alla conquista di Firenze: le ricamatrici di Barberino Tavarnelle sono ospiti fino a domani di "Artigianato e Palazzo", evento promosso dall’Associazione Giardino Corsini, di cui è presidente Sabina Corsini insieme a Neri Torrigiani, ideatore e organizzatore della mostra. Le merlettaie dispongono di uno spazio espositivo dove mostrano le lavorazioni a mano. Il progetto per la valorizzazione del ricamo "Punto Tavarnelle", ideato e coordinato dal Comune, ha l’obiettivo di creare un ‘filo’ di continuità con il passato. E di proporre nuove opportunità per la conservazione e promozione di un sapere artigianale che rischia di disperdersi. Il gruppo delle ricamatrici di Barberino Tavarnelle si ritrova periodicamente presso la Pro Loco di Sambuca, per praticare in forma collettiva, come accadeva una volta, e tramandare l’arte del punto su carta. L’idea è far dialogare la passione di chi coltiva questa arte, ereditata da nonne e zie, e le tante persone che intendono imparare. Info: www.barberinotavarnelle.net, cell. 335 1601893.