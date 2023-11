Le reazioni della politica. Prove di collaborazione e stoccate fra Pd e FdI: "Il bando resta al sicuro"

La vicenda sullo stadio Artemio Franchi è lo specchio di quella tra il governo e Palazzo Vecchio: i rapporti sono complicati. Però la parola chiave, a questo punto, può essere solo una: collaborare. Il sindaco Dario Nardella e la premier Giorgia Meloni, nell’interesse di Firenze, devono cercare una soluzione. Collaborare è anche la parola che usa Giovanni Donzelli, deputato e responsabile organizzazione di Fdi. Che ha parlato ieri mattina, prima della sentenza, a Radio Bruno. Sul Franchi, ha detto "quei 55 milioni sono stati un errore grave che ha creato dei problemi. Il Governo proverà a recuperarli, dopo vediamo se riusciamo comunque a dirottarli su Firenze: o per altre opere o per qualcosa che consente lo stesso di trovare i soldi per lo stadio. Ci fosse più collaborazione e meno polemica da parte di Nardella sarebbe più semplice".

"Lo stadio di Firenze Artemio Franchi è una risorsa architettonica, è comunque necessario ogni tanto anche che lo Stato possa provare ad intervenire ma non sprecando soldi – ha affermato -. Lo Stato non può sostituirsi al mercato perché altrimenti diventa un disastro". A sentenza uscita, ecco il commento di Nardella. E anche qui compare la parola collaborare. "Innanzitutto ci tengo a dire che la sentenza del Tar non influisce in alcun modo sulla gara in corso bandita sulla base delle risorse già disponibili. Siamo amareggiati per la decisione del Tar, perché eravamo e siamo tuttora convinti della finanziabilità del nostro progetto – ha sottolineato -. Ho letto che Donzelli mi invita a una maggiore collaborazione con il governo per lo stadio Franchi. Non posso che ribadire che non abbiamo mai rifiutato di collaborare, tanto che abbiamo da mesi avanzato anche formalmente delle soluzioni sul modello adottato per Venezia. Se il governo vuole davvero collaborare nell’interesse della nostra città, può farlo partendo già da quelle proposte che abbiamo avanzato".

Quali sono queste proposte? I progetti alternativi riguarderebbero interventi di alto valore per la collettività. Ad esempio si parlerebbe di fondi sulle scuole e aree pubbliche da riqualificare. Un modo per venirsi incontro e appunto collaborare. Certo, poi godrebbe da morire Matteo Renzi ma questa è un’altra puntata.

Niccolò Gramigni