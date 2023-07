Le rassicurazioni di Arpat "Niente rischi per la salute"

L’Arpat tranquillizza i residenti del quartiere di Castello: "Dal rogo dell’ex fabbrica di via del Termine (al confine tra Sesto e Firenze, ndr) nesun pericolo per la salute pubblica". A dirlo è Pietro Rubellini, direttore generale dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale, che sta seguendo, insieme ai suoi collaboratori l’evolversi del rogo divampato venerdì scorso nella struttura.

In queste ore, però vanno avanti le verifiche per stabilire da cosa siano partire le fiamme. E di questo se ne stanno occupando i vigili del fuoco dai quali sia la Asl che l’Arpat attendono una relazione. Bisognerà stabilire se gli inquinanti che si sono sprigionati dal rogo "siano pesanti o leggeri. Poi invieremo un rapporto a Palazzo Vecchio – continua Rubellini – sulla diffusione degli inquinanti e su dove possano ricadere".

Per quanto riguarda, invece, la riaccensione di alcuni focolai, nonostante l’incendio sia stato domato già da qualche giorno, per Rubellini "è una cosa normale. Evidentemente in alcuni punti e sotto traccia c’erano piccoli focolai che con questo caldo hanno ripreso vigore". A questo proposito l’Arpat però ieri ha diramato un comunicato in cui rende noto che: "L’incendio va avanti da oltre 5 ore e le informazioni dei Vigili del fuoco e l’osservazione sul posto fanno pensare che possa proseguire ancora per diverse ore. Il vento è spirato con regime di brezza e direzione abbastanza stabile da ovest-sud-ovest e si prevede che si manterrà tale fino a diverse ore dopo il tramonto. Conseguentemente la zona più interessata dalle ricadute è quella compresa nel poligono limitato dalle vie Carlo Lorenzini, Pietro Fanfani, Enrico Bemporad, nel quale vi sono alcune abitazioni e diverse attività produttive che sono collocate a meno di 300 m dall’origine dei fumi".

Però, va detto che chi vive in tutta quella zona non orre alcun rischio (per ora), nonostante i vigili del fuoco ieri abbiano indossato disposivi di protezione individuali per scongiurare un possibile contatto con l’amianto presente all’interno dell’ex fabbrica.

Ma una cosa è certa, "il sindaco, per ora, non emetterà alcuna ordinanza – aggiunge il presidente dell’Agenzia regionale di protezione ambientale – perché non ne sussistono i motivi. Se le cose dovessero cambiare allora avviseremo immediatamente il Comune che prenderà i provvedimenti del caso. Ma a ora, dei tre gradi di pericolosità, siamo all’ “stadio“ uno, quindi il più basso".

Sul rogo dell’edificio di via del Termine sono in atto le indagini dei carabinieri.

A.P.