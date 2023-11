Le ragazze di 20 anni: "Cellulare e chiavi in mano, niente gonna. E mai perdere la testa"

di Linda Coscetti

FIRENZE

La notte non è più un posto per ragazze come me, che non vorrebbero rinunciare a vivere anche quando cala il sole. Il cellulare stretto tra le mani per dare l’allarme o parlare al telefono durante il tragitto per sentirsi sicura, lo spray al peperoncino in borsa per difendersi, le chiavi di casa strette in pugno per aprire al volo il portone e il passo svelto. E’ sempre così, ogni volta che attraverso strade buie. La gonna corta la evito, e non per la famosa sentenza della Cassazione, ma perchè è meglio di no, non si sa mai di attirare qualche sguardo indesiderato che degeneri in altro. Lo so che è un mio diritto, ma di fatto mi viene negato.

Niente cuffiette alle orecchie mentre cammino: non posso permettermi di non stare allerta e cogliere una voce, i passi, un rumore sospetto. Ho ventiquattro anni e la sera, come tutte le ragazze della mia età, vivo anche un po’ di notte, vado a ballare, esco a bere qualcosa nei locali stando attenta a non accettare il secondo bicchiere: vuoi mai che proprio quel ragazzo voglia estorcermi un sì, quando è un no. E quando, davanti allo specchio di casa, scelgo i vestiti, il mio pensiero non va al meteo ma all’abbigliamento più sicuro. Quelle poche volte che scelgo di indossare la gonna ci butto sopra un cappotto lungo e qualche volta mi cambio a seconda del posto.

Non è la vita che desidero.

Gli occhi incollati addosso, tendi a far finta di non vederli per paura che possano trasformarsi in mani addosso. Di ricordi brutti ce ne sono tanti, troppi. Ne racconto uno fotocopia di altri. Era luglio, faceva caldo. Avevamo passato la serata in una discoteca di Firenze ma quando io e le mie quattro amiche siamo uscite per tornare a casa due ragazzi ubriachi, e chissà se anche sotto l’effetto di droghe, hanno iniziato ad avvicinarsi e più ci venivano incontro più aumentavamo il passo, ma sempre con il sottofondo di commenti a sfondo sessuale. Abbiamo tolto i tacchi e via di corsa nel locale accanto con i buttafuori, in attesa che se ne andassero e passase la paura.

Fortunatamente non mi è mai capitato di essere aggredita ma quasi sempre di non sentirmi libera. E invece vorrei poter decidere di tornare a casa quando voglio, andare a prendere la macchina da sola anche se l’ho lasciata in un luogo isolato, invece che aspettare qualche amico per essere accompagnata, piuttosto scortata. Ma più di tutto c’è una situazione che non posso permettermi: perdere la lucidità. Potrebbe salvarmi nel momento più buio, quando tutto sembra perduto. Ecco, è questa la vita di una ventenne come me.