Le quattro amiche di Puntifermi

Una libreria può nascere per i più svariati motivi, anche "come reazione all’infelicità lavorativa", come racconta Ilaria, che nel 2009 ha inaugurato Puntifermi, una libreria di quartiere, al 49 rosso di via Boccaccio… che le fa da spirito protettore. Dopo essersi laureata e aver lavorato con soddisfazione per qualche anno nel settore dell’accoglienza delle persone straniere vittime della tratta, Ilaria si è trovata a tentare la professione di architetto: "Non ero né brava né appassionata, cercavo solo di mettere a frutto gli studi, e il risultato è stato deprimente. Sette anni a cercare di infilarmi in un’identità che non mi apparteneva. A ogni frustrazione continuavo a ripetermi: prima o poi mollo tutto e apro una libreria". Ma soltanto quando è nato il suo primo figlio, Ilaria ha trovato il coraggio di cambiare strada e di “partorire“ un santuario della lettura. Ha frequentato un corso per avvio d’impresa ("leggere è bellissimo, e anche se non si apre una libreria per i suoi guadagni mirabolanti, è pur sempre un’azienda che deve funzionare"). Ha cercato e trovato il fondo adatto, all’angolo di un ponte sul Mugnone, con il retro illuminato da tante finestre sul fiume. "Mi mancavano solo le compagne di viaggio, quanto mai necessarie, visto che ero incinta della seconda figlia". Ha cercato e trovato tre colleghe, tre donne. Hanno scelto insieme orari brevi che consentissero a ciascuna di dedicarsi ad altri lavori e alla famiglia. "Posso affermare che siamo un gruppo di lavoro felice". La libreria è diventata "un pezzo di quartiere". Il nome Puntifermi è stato scelto dal titolo di un brano scritto "da un amico per la nostra rock band di gioventù". Ilaria ha nel cuore tutte le persone che hanno aiutato la libreria a partire, a continuare e a migliorare. Ma uno dei regali più grandi "me lo ha fatto Roberto Denti, il meraviglioso libraio, scrittore, ex partigiano, co-fondatore insieme alla moglie Gianna Vitali della Libreria dei Ragazzi di Milano". Tra le mille persone esperte consultate prima di aprire, Denti ha trovato il modo di passare a trovare le “quattro amiche“ per il piacere di veder nascere una nuova libreria. Una passione e una generosità, a 85 anni, che solo un grande amore per la letteratura e la funzione sociale del libro possono spiegare.