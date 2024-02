"Le proteste? In ritardo. Folle togliere gli incentivi . Politica fuori dalla realtà"

In mezzo a Firenze, 4,5 ettari a orticolo e altro mezzo a ulivi: è l’azienda agricola Bencini, una delle ultime resistenze rurali del rione di Soffiano, ormai urbanizzato.

"Ai primi del ‘900 – racconta il titolare Tommaso – eravamo dove poi prima della guerra costruirono la caserma dei Lupi di Toscana e il podestà ci fece trasferire qui. Allora con un ettaro e mezzo campavano tre famiglie; oggi solo una con cinque. Se vuoi fornire il mercato l’azienda non può essere più delle dimensioni di 40 anni fa, sia a livello strutturale che di investimenti. Oggi sono necessarie macchine, ma le strade erano pensate per i carretti. E le ultime zone agricole urbane rimaste sono preda degli ungulati: una media di un capriolo per ettaro, un carico eccessivo da sopportare per i campi".

Come mai questo fenomeno?

"Sono spinti in città dai lupi, che non vengono contenuti, sulla scia dell’emotività, ma bisognerà intervenire se non si vuole diventino come i cinghiali. Poi cornacchie, gazze..".

Cosa ne pensa delle proteste?

"Quello che succede ora doveva succedere già già da una decina d’anni. Il settore affronta un ritardo decisionale e politico di decenni, non è stato fatto niente se non scelte di compromesso che non riescono a soddisfare nessuna delle parti, agricoltori, cacciatori e cittadini. Il problema è che non si vuole prendere il toro per le corna".

Ci faccia qualche esempio di difficoltà

"Togliere gli incentivi ai carburanti fossili, vedi il gasolio agricolo, è improponibile: costa il doppio del 2019. Le macchine agricole consumano tanto e così le caldaie delle serre".

Nella contestata svolta green rientrano non solo i provvedimenti europei, ma anche quelli comunali

"Lo scudo verde per noi vuol dire cambiare nel giro di tre anni tutte le macchine, in primis gli autocarri. Le macchine in agricoltura hanno una vita molto lunga perché fanno pochi chilometri, quindi devi sostituire mezzi ancora efficienti. Fermi tutto in nome di un ideale, senza tener conto della realtà: il trattore fa dei benefici all’ambiente che sono di gran lunga superiori all’inquinamento prodotto, ora per esempio sto piantando 3mila alberi da frutto. Sarà compensata la CO2? E poi i benefici che porta il Km0 sui trasporti?. Un altro danno è l’accordo per abbassare i dazi al prodotto agricolo importato dal Mediterraneo, fatto in posti, come il Marocco, dove la manodopera non costa niente e usano fitosanitari da noi banditi da anni".

Vi state organizzando per far sentire la vostra voce?

"Settimana scorsa sono stato in Valdichiana, ma da Firenze non si sta muovendo nessuno, sintomatico di quanti siamo rimasti. Comunque. Sto cercando di organizzare un bus per la manifestazione, capisco che abbiamo impegni, ma inutile che ci lamentiamo se non si muove nessuno".

Carlo Casini