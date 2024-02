Le proposte di Claudio Raspollini: "Serve una nuova visione di città"

Nuovo centro, "quello che dal comune non vi dicono". Va all’assalto Claudio Raspollini, l’ex assessore della giunta Doddoli che recentemente aveva sottoposto alla politica cittadina la sua idea di città. "Per realizzare questa previsione di Nuovo Centro – ha detto - pare che servano più di 22 milioni di euro di opere di urbanizzazione. Si tratta di un’area agricola o quasi, in gran parte vergine e comunque senza infrastrutture, mancano strade, parcheggi, verde pubblico, illuminazione, fognature e vasche di raccolta di grandi quantità d’acqua. Mi chiedo se queste risorse le metterà il comune e in quale quantità, oppure se si voglia far partire gli edifici privati per poi fare le opere pubbliche". Secondo Raspollini, il nuovo centro sarebbe una enorme colata di cemento: un totale di 86.958 mq da costruire suddiviso in residenziale (31.399 mq) terziario direzionale (36.000 mq), commerciale (7.899 mq), ricettivo (11.700 mq). "Occorre una nuova visione del centro – ha concluso – che lo arricchisca di funzioni pubbliche e che valorizzi i locali della ex Fermi come quelli della Biblioteca di piazza Cioppi destinandoli a strutture nei accoglienza per studenti a basso costo o per famiglie bisognose visto il caro affitto". Raspollini ha detto la sua anche sulle primarie: "Si svolgono tra un vice-sindaco Giorgi e un assessore Sereni, della stessa giunta ormai da 10 anni. Due amministratori che hanno condiviso le scelte strategiche, che hanno pensato per noi quel centro cittadino fatto di mura e cemento. Chissà quali saranno le differenze di programma?".