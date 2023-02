Le “Prigioni“ di Gabriella Maldini

Domani alle 18, alle Oblate, Gabriella Maldini (foto) presenta il suo romanzo “Prigioni” (Robin Edizioni, 2022), con analisi critica del professor Ugo De Vita, che interverrà e dialogherà con il pubblico, illustrando il romanzo psicologico di ampio respiro, che si tinge di “giallo” e richiama al cinema e ad atmosfere viscontiane. Interni dolorosi, tradimenti, incomprensioni, rancori mai sopiti: sono i temi di un racconto di notevole potenza evocativa. La Maldini, francesista apprezzata, vive e lavora tra Forlì e Bologna, ha insegnato discipline diverse, segno di una versatilità e di una formazione importante. È uscita dalla Scuola Holden, realtà che non è solo il Corso più accreditato di Scrittura Creativa in Italia ma è luogo dove cultura, arte e letteratura si incontrano. A Roma è passata attraverso esperienza di incontro e conoscenza con De Vita al Teatro Quirino, sede dei Corsi di “Officina della poesia, il teatro e le arti”. "Prigioni - ha detto De Vita - mi pare un ottimo lavoro e sono felice di affidare ad un mio giovane e bravo attore, Ruggero Albisani, occasione di leggerne in pubblico alcune pagine salienti". Appuntamento in Sala Storica Dino Campana.