Le piste investigative Portata via da un adulto L’ombra del sequestro a scopo di estorsione

Ipotesi che si sgretolano. Altre che prendono corpo. "Pensiamo sia stata portata via da un adulto", dice il comandante provinciale dei carabinieri, Gabriele Vitagliano, quando sono ormai 48 ore che Kata manca all’appello. E perché? I fronti d’indagine sono molteplici. Il più battuto è quello del contesto dell’hotel Astor, l’immobile occupato dove sabato pomeriggio si sono perse le tracce della piccina e dove da mesi si sta consumando una furiosa guerra fra disperati per la conquista di una stanza. Ma non è l’unica pista. I militari stanno scandagliando la vita dei genitori di Kata in cerca di un possibile motivo di astio nei loro confronti. Il padre è detenuto per furto e utilizzo indebito di carte di credito ed è a Sollicciano da settimane. Prima di entrare in prigione avrebbe avuto uno screzio con un rumeno. La madre è stata ascoltata in procura. Ha ricostruito la giornata di sabato ma le è stato chiesto anche della vita dentro l’albergo.

Ieri c’è stato un vertice investigativo a cui ha partecipato anche il pm della Dda, Christine Von Borries, che affianca il collega Giuseppe Ledda nel coordinamento delle indagini. C’è l’Antimafia perché l’ipotesi di reato con cui è stato aperto il fascicolo, sequestro di persona a scopo di estorsione, è di sua competenza. Il tic tac dell’orologio non aiuta gli inquirenti. "Chi ha preso mia figlia la conosceva", ripete la mamma Katherine. Va avanti il lavoro sulle telecamere intorno all’edificio. Le porte sono almeno due anche se quella utilizzata comunemente è quella che affaccia su via Boccherini. Su quel lato, non si vede l’uscita della bimba. Un altro ingresso è su via Maragliano, ma alla prima perlustrazione i carabinieri hanno trovato il passaggio ostruito da un occupante, che aveva trasformato l’androne in camera. Alla luce delle ricerche nell’edificio, viene escluso che possa essere lì dentro, che possa essere stata vittima di un incidente. E anche l’allontanamento, dopo aver setacciato palmo a palmo l’argine dell’Arno, il Mugnone (con i sommozzatori) e il parco delle Cascine, diventa l’ipotesi più remota. Dov’è Kata? Non si esclude che possano averla portata lontano: attivati i canali esteri.

Stefano Brogioni