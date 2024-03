"Le onorificenze le decidano i cittadini"

"Devono essere i cittadini a decidere chi merita un riconoscimento di comunale". La consigliera Sonia Redini di Cittadinanza Attiva (nella foto) propone di cambiare le regole delle onorificenze a Bagno a Ripoli.

"E’ una città ricca di persone generose, da chi si prodiga per organizzare eventi di beneficenza, da artisti, storici locali, sportivi, da associazioni attive, fino a chi si è contraddistinto in ambito scientifico o culturale – ricorda Redini -. Per non parlare del gesto di altruismo compiuto dal nostro concittadino Fabio Sequi", morto per salvare due ragazzi nel mare di San Vincenzo. "Dare loro merito ci aiuta a conoscere e riconoscerci nella parte migliore della nostra comunità e, in definitiva, a crescere. Sono di ispirazione per migliorare la nostra comunità, anche dal punto di vista morale" sottolinea la consigliera.

In passato, ricorda ancora, ci sono stati diversi premi, istituiti dal sindaco e dall’amministrazione, ma ora bisogna fare un passo avanti: propone di "istituire le onorificenze civiche (encomio, cittadinanza onoraria e benemerenza) con un regolamento che ne indichi le modalità di concessione ed un albo pubblico di coloro che le ricevono", sempre però "coinvolgendo la cittadinanza".

Manuela Plastina