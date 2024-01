Le nevrosi del nuovo millennio sono in scena: ecco "Like"

Le nevrosi del nuovo millennio sono servite. Il 2 febbraio (ore 21) al Teatro delle Arti di Lastra a Signa, va in scena "Like" di e con Stefano Santomauro in collaborazione con Francesco Niccolini, per la regia Daniela Morozzi (produzione Grande Giove). Il comico e autore Santomauro è il protagonista di un monologo cinico e divertentissimo sulla dipendenza da social e smartphone. L’abilità narrativa di Santomauro è straordinaria e, grazie al suo tipico tocco surreale, riesce a far di "Like" uno spettacolo che non lascia indifferenti, riuscendo a portare a teatro 25.000 spettatori dal suo debutto nel 2017 ad oggi. "Sono sette anni che porto in giro in tutta Italia questo spettacolo e non sembra invecchiato di un giorno" scrive sui social Santomauro che in scena riesce a travolgere lo spettatore con offerte, giga, password, sottolineando le poche capacità di comunicazione, in un mondo sempre più connesso e che si evolve in continuazione, mettendoci in grande difficoltà.