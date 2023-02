Le motivazioni che non convincono "Niccolò ucciso ma senza crudeltà"

di Stefano Brogioni

FIRENZE

Bissoultanov assassino. Ma la sua azione non fu "crudele". Si possono riassumere così, in estrema sintesi, le motivazioni della corte d’assise di Roma circa la condanna a 23 anni inflitta al ceceno che uccise Niccolò Ciatti con un calcio alla testa, sferrato sulla pista della discoteca St Trop di Lloret de Mar, dove il 21enne fiorentino era in vacanza con gli amici, nell’agosto del 2017.

"Colpire la vittima con un calcio di notevole forza e violenza in una zona particolarmente sensibile del corpo umano come il capo non costituisce azione eccedente dai limiti della normalità causale rispetto rispetto all’evento omicidiario preveduto e voluto e non trasmoda in una manifestazione di efferatezza, sintomatico di particolare riprovevolezza dell’animo dell’agente", scrivono i giudici.

"Nel caso di specie - proseguono -, l’azione è risultata commessa con dolo d’impeto, dunque va inquadrata come risposta immediata o quasi immediata ad uno stimolo esterno, senza alcuna programmazione preventiva (il che avrebbe richiesto la contestazione della diversa aggravante della premeditazione). Le modalità esecutive, nella fattispecie, alimentano la considerazione di un’azione lesiva commessa con estrema rapidità, frutto di slatentizzazione di rabbia e aggressività, con colpi portati in rapida sequenza e ravvicinati, indicativi del dolo d’impeto e del concreto finalismo omicidiario, fermo restando che soltanto la lesione traumatica al cranio è stata di per sé mortale, senza alcuna eccedenza rispetto al determinismo causale normalmente necessario per provocare la morte".

Il non riconoscimento di questa aggravante, e dei futili motivi, ha consentito all’imputato ceceno di evitare il massimo della pena, l’ergastolo, chiesto dalla pubblica accusa.

L’avvocato Agnese Usai ha divorato le 48 pagine della sentenza scritta dal presidente Antonella Capri. "Noi siamo convinti che le aggravanti ci fossero", commenta. Ci sarebbero i margini per impugnare la sentenza e puntare a un innalzamento della pena in appello, ma la situazione in cui si trova questo procedimento suggerisce alla famiglia Ciatti di accontentarsi. Nella “gara“ fra Italia e Spagna a chi condanna per primo l’omicida, i giudici di Roma sono indietro rispetto ai colleghi della Catalogna.

Ma questo deposito a tempo di record (meno dei quindici giorni preventivati) lascia sperare che la nostra giustizia possa battere sul tempo la Spagna, dove, dopo la conferma dei 15 anni (il minimo previsto dalla legge) a Bissoultanov in Appello, si stanno presentando i ricorsi in Cassazione. E farà quasi certamente appello anche il legale romano del ceceno, l’avvocato Francesco Gianzi. Ha trenta giorni più quindici per depositarlo. Se il processo d’appello potesse celebrarsi in Italia prima dell’estate, il sorpasso alla Spagna potrebbe davvero concretizzarsi.

Bissoultanov, però, resta latitante. Dal luglio scorso è introvabibile. Potrebbe essere ancora in Spagna (abitava a Girona in regime di semilibertà), ma qualcuno ipotizza che possa essersi nascosto nel vicino Marocco, un paese dove il Mae, il mandato d’arresto europeo che pende sulla sua testa, non è valido.