Le molte passioni di Roberto Toni

La morte di Roberto Toni, a 82 anni, riporta la memoria a quei tempi, quando tutte le sere, o quasi, ci si incontrava al Caffè di Riccardo Del Turco in piazza Pitti. Quando arrivava Roberto Toni, la festa subiva un’accelerazione. Si metteva al pianoforte e suonava e cantava, canzoni degli anni Trenta e Quaranta, e qualche pezzo imitando Ray Charles. Con lui si esibiva l’attore Mario Pachi. Franco Camarlinghi era il re delle serate e ascoltava questi concerti improvvisati, insieme al direttore della Pergola Alfonso Spadoni, a cui mi aggiungevo ogni tanto anche io.

Riccardo Del Turco, il famoso autore del successo internazionale ’Luglio’, era l’elegante ospite che riceveva tutti i maggiori personaggi dello spettacolo che passavano per Firenze. Insieme a Roberto Toni si fece una cena in un locale di Piazza Pitti con Juliette Greco, poi in altre occasioni con Paolo Stoppa, Eduardo De Filippo e Orazio Costa, che fu il maestro all’Accademia di arte drammatica di grandi attori come Monica Vitti, Nino Manfredi, Paolo Panelli, Gabriele Lavia e Roberto Herlitzka. Quasi tutti venivano a trovare Franco Camarlinghi.

Il regista Orazio Costa lo portai io, perché con Franco avevamo immaginato di fare di Firenze una città del teatro. Con tre scuole per aspiranti attori, guidate da Eduardo De Filippo, Vittorio Gassman e lo stesso Costa. Le prime due vissero un periodo intenso ma breve. Spadoni e Roberto Toni erano il teatro pubblico e privato della città. Toni era il direttore del Teatro Niccolini, che ospitava la compagnia di uno dei maggiori attori italiani del tempo, Carlo Cecchi. Il divertimento si aggiungeva a discussioni leggere ma profonde sulla cultura a Firenze. Ogni tanto scoppiava una discussione con toni accesi fra me e Camarlinghi, a cui Spadoni assisteva impassibile mentre Roberto Toni, in modo partecipe e sempre dalla parte del Camarlinghi. Una stagione bellissima, quella dal 1975 all’85. Firenze era la capitale morale del Teatro in Italia. Il Teatro e le donne erano le nostre passioni. Anche per Toni. Arrivederci caro Roberto, con Spadoni e Mario Pachi.