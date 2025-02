’Le mille e una Bruna’, commedia lirica e sboccata

’Le mille e una Bruna’. Alessandro Riccio, affiancato dal musicista Alberto Becucci, torna a vestire i panni della vecchia e burbera Bruna nel secondo capitolo della trilogia dedicato a uno dei suoi personaggi più amati. Lo spettacolo, atto unico della durata di un’ora e mezza, sarà in scena al Teatro di Rifredi dal 13 al 16 febbraio (giovedì, venerdì, sabato ore 21; domenica ore 16,30) con la regia degli stessi Riccio e Becucci ed i costumi di Daniela Ortolani. Una commedia lirica e sboccata, come si conviene al carattere ‘della Bruna’, amara e leggera, un viaggio nella turbinosa vita di una donna che incarna lo spirito popolare, tra barzellette e versi immortali, con una felice alternanza.

Le mille e una Bruna è infatti "uno spettacolo esilarante, amaro e poetico e irriverente, per continuare il viaggio nella turbinosa vita di una donna che incarna la sagacia dello spirito popolare". Sul palco ancora Bruna e Franchino, l’anziana cantante dal passato turbolento e il suo timido e riservato pianista. Stavolta un impresario è interessato alla Signora di San Frediano, vuole scritturarla per degli spettacoli ma il problema potrebbe essere proprio rappresentato dalla debordante personalità di Bruna e dalla sua vitalità esplosiva che potrebbero spaventare l’impresario. E sarà vero che un tempo Bruna calcava, da vera diva, gli scintillanti palchi della Versilia, e che usciva con Domenico Modugno e cantava con Aretha Franklin? Il mistero forse sarà svelato in questo secondo capitolo pieno di battute ma soprattutto di musica, dai Platters a Gabriella Ferri.

Il terzo episodio della trilogia, ’Bruna, per carità!’, è già in programma, sempre al Teatro di Rifredi, dal 13 al 16 marzo. Biglietti: intero 19 euro, ridotti da 14 a 17 euro. Info: 055.4220361/2, [email protected].

S.N.