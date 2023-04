Le meraviglie del modellismo Laboratori per bambini al Museo

Riparte l’iniziativa regionale "S-Passo al Museo" cui il Museo del Figurino Storico di Calenzano aderirà con i campi pasquali "MuFiS on AIR" il 6 e il 7 aprile. Due giornate, dalle 8,30 alle 16,30, dove i bambini tra i 6 e gli 11 anni potranno, tra l’altro, scoprire le meraviglie del museo, la realtà dei figurini, imparare attraverso laboratori divertenti ad assemblare e dipingere un modellino in scala, scegliere un’epoca, creare un regolamento, costruire il gioco e giocarci. Il costo a giornata (per un massimo di 12 iscritti al giorno) è di 25 euro (sconto del 10% per i possessori di carta socio Coop, UnicoopFi e Coop Tirreno).

Per info e iscrizioni inviare una mail a [email protected] o visitate il sito www.museofigurinostorico.it.